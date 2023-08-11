Вскрылось после смерти: Дуров был не тем, за кого его принимали

На экране артисты могут демонстрировать всевозможные способности: профессионально водить автомобиль, сражаться с мастерами боевых искусств, скакать на лошадях. Чаще всего для выполнения таких задач на съемки приглашают специальных каскадеров. Лишь немногие актеры решаются сами выполнять сложнейшие трюки с риском для здоровья, а иногда и для жизни.

Одним из таких людей оказался Лев Дуров. Правду о скрытых талантах артиста рассказал Юлий Гусман. Портал News сообщает, что все каскадерские трюки в кадре делал сам Дуров. Со стороны он казался серьезным и даже строгим, но в душе всегда оставался молодым и был не против «полихачить» на съемках.

Во время создания фильма «Не бойся, я с тобой» Льву Константиновичу пришлось участвовать в настоящей погоне на лошадях. Все трюки актер выполнил без дублеров. Даже в солидном возрасте Дуров оставался спортивным, а его тело — тренированным.