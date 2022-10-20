Вскрылись сенсационные подробности похорон принцессы Дианы: тайну хранили 20 лет

В ночь перед похоронами леди Ди ее слуга и близкий друг, дворецкий Пол Баррелл, пришел проститься с принцессой. В Кенсингтонском дворце, где выставили гроб с принцессой Уэльской, в тот момент не было ни членов королевской семьи, ни родственников Дианы — они просто не явились, чтобы отдать дань памяти «народной принцессе».

Поэтому именно Пол, как он рассказал журналистке Лизе Олдфилд, переодел Диану в платье для похорон, а затем приколол к нему так называемый Королевский семейный орден, пожалованный принцессе Уэльской Ее Величеством Елизаветой второй сразу после брака с Чарльзом. Эта награда должна была символизировать статус леди Ди и ее принадлежность к дому Виндзоров.

Однако после развода с Чарльзом Диана, разумеется, утратила и право на орден, ведь в королевскую семью она уже не входила, хоть и оставила за собой титул принцессы Уэльской. Так что поступок верного дворецкого оставался тайной на протяжении двадцати с лишним лет, поскольку он не имел права делать то, что сделал.