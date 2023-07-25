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Вскрылась правда о конфликте известного композитора с Эдитой Пьехой: заговорил внук

25 июля 2023 11:00
Вскрылась правда о конфликте известного композитора с Эдитой Пьехой: заговорил внук

Знаменитости скрывали это долгие годы.

Стас Пьеха прославился не только как участник четвертой «Фабрики звезд», но и как внук легендарной Эдиты Пьехи. Бабушка сумела построить оглушительную певческую карьеру, а ее композиции слушают и любят до сих пор.

Однако творческий путь Эдиты Станиславовны не был усыпан розами. На днях ее прославленный внук поведал одну тайну, которую артистка скрывала десятилетиями. По словам Стаса, у нее с давних пор был серьезный конфликт с композитором Игорем Крутым. Участник «Фабрики звезд» признался, что об этом ему рассказала мама Илона Броневицкая.

Вскрылась правда о конфликте известного композитора с Эдитой Пьехой: заговорил внук

Якобы Эдита Станиславовна где-то нелестно отозвалась об Игоре Яковлевиче, что послужило началом их вражды. Музыкант после этого не хотел ее ни видеть, ни слышать. Об этом Пьеха рассказал на YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».

Когда Стас оказался на проекте, ему пришлось несладко, ведь Крутой был наставником музыкального шоу. Впрочем, конфликт Эдиты Станиславовны и композитора не помешал Пьехе занять третье место.

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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