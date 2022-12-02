Вскружит голову любому: как в обычной одежде выглядит самая сексуальная спортсменка в мире

В 2019 году Алиса Шмидт стала звездой чемпионата Европы. Турнир принес немке только бронзовую награду, но она получила гораздо больший приз — внимание поклонников со всего мира. Бегунья была признана изданием Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой. И ее снимки в короткой спортивной форме это доказывают.

На пробежку Алиса выбирает наряды из мини-шорт и коротких топов с декольте. Такой комплект не только не стесняет движения, но и открывает ее длинные ноги, стройную талию и пикантные объемы. Более того, даже в обычной одежде спортсменка выглядит так эффектно, что может вскружить голову любому.

Не так давно она опубликовала в соцсетях фото в костюме. Вместо ожидаемого строгого наряда блондинка облачилась в мини-юбку с высоким разрезом, короткую водолазку и укороченный жакет. А белые ботильоны на каблуке подчеркнули длину ног.