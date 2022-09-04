Вскружат голову любой: 3 самых красивых мужчины по знаку Зодиака

О том, должен ли мужчина быть привлекательным, можно спорить очень долго. Однако если речь идет не только о физических данных, но и о харизме, природном обаянии, ответ, пожалуй, очевиден. Астрологи выяснили, представители каких трех знаков зодиака обладают наибольшее притягательностью для женщин.

Лев

Мужчины, рожденные под знаком Льва, знают, как произвести впечатление на представительниц противоположного пола. Они могут не быть классическими красавчиками, однако врожденное обаяние способно сделать их самыми желанными в глазах любой женщины. Одно из главных достоинств Льва - это уверенность, которую он источает всем своим существом. Глядя на него, дамы интуитивно понимают, что рядом с этим человеком они будут чувствовать себя как за каменной стеной. Кроме того, мужчинам-Львам присущи и другие притягательные черты - они обладают отменным чувством юмора, щедростью, чувством стиля.

Однако покорить их сердце крайне непросто - в качестве спутницы жизни Львы выбирают необычных девушек.

Скорпион

Уроженцы этого водного знака обладают мощнейшей харизмой. С виду они кажутся немного закрытыми, но это не отталкивает женщин, напротив, притягивает, потому что им хочется разгадать эту загадку и узнать, каков же Скорпион на самом деле. Те, кому удастся завоевать любовь такого мужчины, разочарованными точно не останутся - представители знака очень страстные и искушенные партнеры. Мужчины-Скорпионы тщательно следят за собой, регулярно посещают спортзал, одеваются не слишком броско и эффектно, но дорого и стильно.

В отношениях с женщинами они предпочитают брать инициативу на себя, поэтому избраннице Скорпиона стоит довериться ему и позволить вести в паре.

Овен

Мужчины-Овны замыкают тройку самых притягательных знаков зодиака. Даже если они не обладают эффектными внешними данными, не обратить на них внимание совершенно невозможно. А все благодаря бешеной энергетике, которую они излучают. Овны принадлежат стихии огня, поэтому неудивительно, что жизнь их бурлит, рядом с ними постоянно происходит что-то интересное. Кроме того, они способны покорить даму своим умом и лидерскими качествами. Мужчина, который умеет повести людей за собой, действительно выглядит дьявольски соблазнительно.