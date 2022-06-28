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Киноафиша Статьи Вскоре сможет вернуться в театр: в деле Ефремова наметился поворот

Вскоре сможет вернуться в театр: в деле Ефремова наметился поворот

28 июня 2022 18:00
Вскоре сможет вернуться в театр: в деле Ефремова наметился поворот

Ранее актер стал виновником смертельного ДТП.

Михаил Ефремов может уже в августе выйти на свободу. В этом уверен его адвокат Владимир Васильев.

Как оказалось, в конце лета пройдет ровно четверть срока, который знаменитому артисту необходимо провести в тюрьме. По словам правозащитника, спустя этот промежуток заключенный уже может подавать прошение на изменение меры пресечения на принудительные работы. И если знаменитость пойдет на этот шаг, а судья удовлетворит его прошение, то это означает одно: уже этой осенью он может вернуться в свой родной театр и отдавать 10% от ежемесячного дохода.

Также Васильев, как пишет портал «Экспресс газета», обратил внимание, что подобное стало возможно именно из-за его действий. Дело в том, что защитники артиста смогли уменьшить его первоначальный срок на полгода, благодаря чему четверть наказания настанет уже этим летом.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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