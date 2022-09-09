Всей стране заявил: Молочникова растоптали за возмутительное откровение

Имя актера и режиссера Александра Молочникова не слишком известно за пределами мира театра и кино. Широкой публике он знаком по короткому браку с телеведущей и актрисой Екатериной Варнавой.

А недавно Александр сообщил, что у него есть американское гражданство, поэтому он планирует отправиться за океан, чтобы за год или два поднять свой профессиональный уровень.

Режиссер отметил, что в Америке плотный график обучения, но он собирается продолжать что-то снимать и ставить во время зимних каникул.

Это признание Молочникова вызвало резкую критику в России. Так, журналист Михаил Шахназаров в шоу «Полный абзац» заявил, что Молочникову разрешили работать в Большом театре, хотя тот не поставил «ничего путного».

Как отметил Шахназаров, режиссера в Америке просто не пустят на театральные подмостки. Журналист считает Молочникова бездарем, который зарабатывает деньги в России, и при этом гордо хвастается американским паспортом.