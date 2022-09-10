Всесоюзная слава и сжигающая изнутри страшная болезнь: как сложилась судьба одной из самых красивых актрис СССР

Родилась с золотой ложкой во рту, а умерла в муках.

Елена Бондарчук появилась на свет в звездной семье. Ее отец – великий советский режиссер Сергей Бондарчук, а мать – знаменитая актриса Ирина Скобцева. Ее младший брат – Федор Бондарчук – также впоследствии стал известным режиссером.

Юная актриса продолжила семейное дело и поступила в школу-студии МХАТ. Уже в 16 лет она дебютировала в фильме «Бархатный сезон». Елена Бондарчук работала в лучших московских театрах и в кино появлялась не так часто, но многие помнят ее по ролям в фильмах «Приходи свободным», «Борис Годунов», «Тихий Дон» и «Бедная Настя».

Звездная красавица была замужем дважды.

Первым мужем актрисы стал ученый Виталий Крюков. В браке с ним Бондарчук родила единственного сына Константина Крюкова, тоже ставшего актером. Второй раз Елена Бондарчук сочеталась браком с театральным продюсером Евгением Морозовым, но замужество не принесло звезде счастья – супруг отличался слишком резким и импульсивным нравом.

В 2009-м у Бондарчук слишком поздно обнаружили рак груди – не помогло даже лечение в израильской клинике. Актриса поняла, что это конец, и вернулась в Москву, где и умерла в окружении близких людей. Елене Бондарчук было всего 47 лет.