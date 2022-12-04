«Всерьез поссорилась»: как Пугачева едва не оставила Орбакайте у разбитого корыта

В Советском союзе сняли сильнейший фильм про буллинг еще до того, как появилось это слово. «Чучело» с юной Кристиной Орбакайте в главной роли стало культовой кинолентой и убедило многих, что Орбакайте не просто звездная дочка, но и талантливая артистка. Но казус на съемках едва не погубил весь фильм.

На пятый день съемочного процесса Кристина сломала руку.

Алла Пугачева всерьез обеспокоилась состоянием своей девочки и поссорилась с режиссером Роланом Быковым. Однако сама Кристина Орбакайте мужественно продолжила работу: ее руку в гипсе скрывали под зеленым шарфом.

На главную роль Лены Бессольцевой Быков отсмотрел около семнадцати тысяч девочек со всего Союза, но лишь Орбакайте была «той самой» – и без нее снимать ленту не было смысла. Понимала это и сама юная актриса, поэтому и не подвела старших коллег.