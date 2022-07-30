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Всему виной зависть: что звезда советского «Шерлока Холмса» не поделил с братом

30 июля 2022 09:47
Всему виной зависть: что звезда советского «Шерлока Холмса» не поделил с братом

Артисты не сохранили родственные узы.

Братья Юрий и Виталий Соломины – редкий пример того, как в одной семье загораются сразу две звезды. Мальчики с раннего детства участвовали в театральных постановках и неудивительно, что оба выбрали для себя творческий путь. Правда, идти по этому пути рука об руку у них не получилось.

Старший Юрий первым пробился на киноэкраны, сыграв разведчика-чекиста в ленте «Адъютант его превосходительства». Но и младший брат не отставал, получив роль Доктора Ватсона, он сразу же обрел всесоюзную популярность. По слухам, Виталия Соломина очень обижало то, что в Театральное училище имени Щепкина его взяли за заслуги Юрия. Он решил во что бы то ни стало составить достойную конкуренцию брату.

В конечном итоге карьера обоих сложилась очень удачно: Юрий стал художественным руководителем Малого театра, Виталий закрепил свой успех ролью в мелодраме «Зимняя вишня». Однако кровные родственники так и не смогли найти общий язык и наладить общение. Похоже, всему виной была банальная зависть.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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