Всему виной пугающее сходство: звезда Голливуда потребовал коллегу пройти ДНК-тест на родство

Нередко в голливудской среде встречаются странные совпадения. Так, звезда «Интерстеллара» Мэттью МакКонахи всерьез обеспокоен своим сходством с другим актером — оказывается, их путают даже родственники.

Речь идет о Вуди Харрельсоне, который известен по фильмам «Прирожденные убийцы» и «Голодные игры». О феноменальном сходстве актеров говорят не только их близкие и поклонники, но и они сами. У них много общих внешних черт, а их типажи одинаково темпераментны.

Недавно в эфире подкаста Келли Рипы «Давайте поговорим за кадром» Мэттью сказал, что готов потребовать от коллеги сделать ДНК-тест, чтобы проверить с ним родство. 53-летний МакКонахи действительно может оказаться братом 61-летнего Харрельсона. Как-то мать Мэттью разоткровенничалась и призналась, что она была знакома с отцом Вуди. Но подробностей этого «знакомства» женщина не раскрывает.

Актеры появлялись вместе в телехите «Настоящий детектив». Также МакКонахи и Харрельсона можно увидеть в картинах «Серфер» и «Эд из телевизора», где они были коллегами по съемочной площадке. Мэттью и Вуди подружились еще в 90-х, и с тех пор они неразлучны. Нет сомнений, что новость о родстве сплотит звезд еще сильнее.