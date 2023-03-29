Всему виной муж-иностранец: куда исчезла красавица-менестрель из «Соломенной шляпки»

Евгения Ветлова могла построить головокружительную актерскую карьеру. Для этого у знаменитости было все: и незаурядная красота, и талант. Пожалуй, самая яркая ее роль — певица-менестрель из водевиля «Соломенная шляпка». Поклонники жаждали увидеть звезду в главных ролях новых проектов, но их самые смелые ожидания не оправдались.

Жизнь артистки перевернулась с ног на голову после встречи с немцем Матиасом Яном. Актриса быстро нашла общий язык с новым знакомым, поскольку они оба увлекались музыкой. Так и был создан дуэт «Женя и Матиас» — знаменитости много выступали вместе, а когда поняли, что питают друг к другу теплые чувства, поженились.

Вместе с мужем Ветлова отправилась в ГДР. Это был 1980 год — возлюбленные продолжали петь, к тому же артистка начала появляться в немецком кино и занялась преподавательской деятельностью. На родине о красивой «не по-советски» актрисе постепенно забыли. Впрочем, Евгения Александровна ни о чем не жалеет. Она признается, что имеет возможность заниматься любимым делом, из-за чего чувствует себя невероятно счастливой.