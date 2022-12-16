Всему виной дети: в заросшем американце Дэвида из «Беверли-Хиллз 90210» не узнать

Личная жизнь Брайана Остина Грина оказалась насыщенной. Актер, наиболее известный зрителям как Дэвид Сильвер из популярного сериала «Беверли-Хиллз 90210», был женат на первой красавице Голливуда Меган Фокс, но избежать развода им так и не удалось.

Актриса подарила возлюбленному троих сыновей. При этом у Остина Грина есть сын от предыдущих отношений с актрисой Тори Спеллинг. Как показало время, на четырех наследниках звезда экрана останавливаться не пожелал.

Впервые о романе Брайана с танцовщицей Шарной Берджесс стало известно два года назад. Этим летом у пары появился первый совместный ребенок. Стоит отметить, что наличие пятерых детей не лучшим образом сказалось на внешности знаменитости.

Сегодня в заросшем американце узнать того самого красавчика Дэвида практически невозможно. На фотографиях, опубликованных в Сети, Остин Грин выглядит неопрятным, изможденным и заметно постаревшим.