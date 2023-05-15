Всему виной дефицит: как старый пес стал Рэсси в «Приключениях Электроника»

В советское время на больших экранах зрители иногда могли видеть очень редкие товары, необычные наряды и роскошные декорации. Поэтому кажется, что эпоха дефицита обошла стороной всю индустрию кино. Однако это всего лишь заблуждение.

Так, во время съемок третьей серии «Приключений Электроника» создателям пришлось отойти от сюжета оригинальной повести. В произведении «Рэсси — неуловимый друг» преданный пес является терьером. Но изначально он был всего лишь игрушкой, что сильно усложнило работу режиссера и специалистов по реквизиту.

Члены команды искали большую плюшевую собаку подходящей породы, но смогли найти лишь эрдельтерьера. Тогда постановщик стал искать подходящего четверного актера. Выбор пал на довольно старого 8-летнего Чингиза. У него был добрый нрав, и он не доставлял проблем съемочной группе. А после выхода картины очаровательный Рэсси стлал любимцем всех зрителей.