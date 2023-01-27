Всему Голливуду на зависть: в возраст этой красотки сложно поверить (фото)

Многие голливудские красавицы в погоне за молодостью готовы на любые ухищрения и манипуляции. Но лишь единицам удается обмануть свой возраст, чего не скажешь о звездах Болливуда. Кажется, индийские актрисы вообще не умеют стареть.

Яркий тому пример — роскошная Читрангада Сингх. До того как стать актрисой, она работала моделью. Впервые в кино Сингх появилась в 2003 году, когда снялась в фильме «Росчерки судьбы». Проект «выстрелил», и Читрангада стала получать приглашения от режиссеров. Затем в ее карьере настал период долгого затишья, но позднее Сингх снова появилась на экранах.

О личной жизни артистки известно немного. Ее брак с игроком в гольф завершился пять лет назад, и Читрангада с тех пор остается одна. Сегодня звезде Болливуда 46 лет. Это невероятно, но на ее лице нет и намека на морщины. У Сингх безупречная гладкая кожа, которой позавидует любая голливудская звезда. Не видны на лице Читрангады и следы пластики или уколов — видимо, красотой и неувядающей молодостью ее наградила сама природа.