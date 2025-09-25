Всеми забытый сиквел к культовой адаптации Стивена Кинга снова на пике — фильм провалился в прокате, но зато остается хитом стриминга

Несмотря на редкие провалы, большая часть экранизаций Стивена Кинга так или иначе находит успех, будь то внушительные кассовые сборы или восторженные отзывы от критиков.

Это, однако, совсем не гарантирует, что фильм останется в памяти зрителей и будет вспоминаться так же часто, как, к примеру, «Сияние» или «Оно». И все же время от времени такие полузабытые картины внезапно «оживают» на стриминге, где все чаще происходит что-то совершенно непредсказуемое.

Так, на днях в чартах Нетфликса взлетел сиквел «Сияния», который в свое время получил высокие оценки, но стал самым настоящим провалом в кинопрокате.

«Доктор Сон» теперь трендится в латиноамериканском стриминге

По данным некоторых источников, фильм Майка Флэнагана спустя 6 лет после релиза внезапно стал одним из самых просматриваемых фильмов в более чем 10 странах как, например, Аргентина, Бразилия и Мексика.

Что породило такой всплеск интереса, неизвестно, но среди возможных причин — недавняя премьера новой адаптации Кинга «Долгая прогулка» или же тот факт, что Флэнаган, давний коллега и любимец Кинга, теперь собирается снять сериал по мотивам «Кэрри» писателя.

Сам же «Доктор Сон» основан на одноименном романе Стивена Кинга, который стал продолжением «Сияния» — в сиквеле сюжет разворачивается вокруг уже взрослого сына Джека Торранса Дэнни, который пытается справиться с последствиями детской травмы и взять под контроль свои экстрасенсорные способности.

«Доктор Сон» провалился в прокате, несмотря на похвалу критиков

Хотя выхода фильма явно ждали миллионы поклонников, которые уже успели засмотреть «Сияние» до дыр, ажиотажа в кинотеатрах все-таки не было. С бюджетом в 50 миллионов долларов «Доктор Сон» собрал всего лишь 72 миллиона, что в разы меньше, чем сборы «Оно 2», вышедшего в тот же год и заработавшего почти 500 миллионов в кинопрокате.

Тем не менее, критики и немногочисленные зрители все равно оценили «Доктор Сон» по достоинству — на Rotten Tomatoes у фильма 78% и 89% «свежести», а хвалили его в основном за режиссуру, сценарий и актерскую игру.

Кстати, «Доктор Сон» точно понравится тем, кто до сих пор фанатеет от «Битвы экстрасенсов» — о других похожих фильмах мы рассказывали в этой подборке.