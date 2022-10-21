Всеми забытая и нелюдимая: «простую актрису из народа» настигла страшная участь

Валентине Владимировой удалось то, что под силу далеко не каждой актрисе. Режиссеры видели артистку преимущественно в эпизодических ролях, но, вопреки этому, она стала узнаваемой и любимой.

Актриса понимала, что ее героини похожи друг на друга словно две капли воды. Все они были простыми женщинами из народа, жизнь которых полна бытовых забот и проблем. Впрочем, Владимирова не стала противиться такому амплуа, считая его своей визитной карточкой. К тому же артистка понимала, что ее внешность явно не соответствует леди Макбет.

Несмотря на успешную карьеру, участь знаменитости оказалась незавидной. Стоило звезде экрана покинуть кинематограф, как о ней забыли все: поклонники, друзья, коллеги.

Немалую роль в судьбе Валентины Харлампиевны сыграло то, что в 80-е годы с ее мужем случилась беда — его сразил инсульт. Владимирова буквально превратилась в сиделку для своего супруга. Когда он, наконец, пошел на поправку, то трагически погиб в автомобильной аварии. После страшной трагедии все, в том числе и работа, потеряло смысл для Владимировой.

Последние дни своей жизни она провела в полном одиночестве в деревне, изредка общаясь лишь со своей подругой Надеждой Румянцевой и соседкой. Именно она и обнаружила тело актрисы, скончавшейся в марте 1994 года.