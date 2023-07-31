Всем знакам зодиака надо быть начеку: в августе есть сразу 15 крайне опасных дней

Впереди последний месяц лета, и абсолютно всем хочется провести его благополучно. Известный астролог Тамара Глоба составила свой прогноз, который поможет представителям всех знаков зодиака обойтись наименьшими потерями.

По уверению специалиста, в августе будет сразу 15 крайне опасных дней. В это время нужно проявлять особую осторожность, иначе серьезных проблем не избежать.

На своем YouTube-канале Глоба отметила, что в августе большинство людей будут сосредоточены на рабочих вопросах. Это удачное время для учебы и поиска нового рода занятий. Даже те, кто уже в возрасте, могут успешно сменить деятельность.

Кроме того, на первый план выйдут вопросы, связанные с финансовыми и бытовыми аспектами. В августе стоит заняться планированием всего, что связано с ремонтом, строительством или крупными покупками.

Наиболее активно проявят себя те, кто занят практической деятельностью. Например, врачи, ученые, разнорабочие. Что же касается человеческих взаимоотношений, то тут накала страстей не избежать. Активно будут образовываться новые союзы. Казалось бы, ничего плохого в этом нет, но люди начнут собираться в группы преимущественно с одной целью — чтобы дружить друг против друга.

Август станет не только месяцем подготовки к осени и грядущей зиме, но и месяцем проверок. Большим изменениям подвергнется сфера медицины. Возможны большие научные открытия.

Всем знакам зодиака нужно быть предельно внимательными в так называемые дни повышенной аварийности. Это 1, 2, 3, 4 (первая половина дня), 7, 9, 14, 16, 18 (вторая половина дня), 19 (первая половина), 24 (вторая половина), 25 (первая половина), 28 (первая половина), 30 и 31 августа.