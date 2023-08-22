Всем придется по вкусу: этот метод помогает Мясникову справиться с бессонницей

Пожалуй, каждому человеку на земном шаре знакомо, что такое бессонница. Особенно тяжело приходится летом, когда из-за зашкаливающей жары трудно найти себе место. Прославленный доктор Александр Мясников дал совет, который поможет окунуться в объятия Морфея как можно быстрее.

По словам известного кардиолога, понадобится всего один продукт.

«Если вы не можете заснуть — съешьте конфетку. Любую!» — сказал Мясников.

Вот такой простой и приятный способ борьбы с бессонницей, который многим придется по вкусу. Однако нашлись скептики, не одобрившие метод Мясникова. По их словам, есть на ночь — это табу, тем более если речь идет о сладком. Но сторонники метода уверены, что шоколад и правда успокаивает нервы и помогает нормализовать сон, так что словам доктора последуют многие.

Также в своем Telegram-канале Мясников написал, что совет скушать конфетку перед сном подойдет даже тем, кто не любит сладкое.