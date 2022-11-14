Всем нагло врет: вид сильно располневшей Бабкиной шокировал народ

Надежда Бабкина охотно демонстрирует поклонникам результат своего похудения и не устает благодарить актрису Нонну Гришаеву. Именно она рассказала артистке об интервальном голодании, которое помогло ей избавиться от 22 лишних килограммов.

Теперь руководитель театра «Русская песня» не упускает возможность и публикует в социальных сетях снимки, на которых демонстрирует свою постройневшую фигуру. Однако оказалось, что звезда нагло всем врет, выдавая желаемое за действительное.

Певица знает, какую позу принять, чтобы выглядеть худой и скрыть свои недостатки. Но если с фото такой трюк проделать можно, то с видео все гораздо сложнее.

Недавно в Сеть попал ролик, в кадрах которого Бабкина предстала во всей красе. Стоит отметить, что вид располневшей знаменитости шокировал народ. Фанаты обратили внимание на то, что исполнительница выглядит тучной и грозной, в то время как на фото, напротив, кажется подтянутой и стройной.