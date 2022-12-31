Всем на зависть: вот какая красотка смогла покорить сердце Никиты Панфилова

Красавец и актер Никита Панфилов запомнился прекрасной половине аудитории по своим ролям в сериалах «Пёс», «Сладкая жизнь» и «Мажор». Привлекательный мужчина с лёгкостью смог завоевать сердце любой девушки, но, как ни странно, семейная жизнь артиста долгое время складывалась не самым лучшим образом.

Подлинное счастье он смог обрести лишь со своей третьей женой.

Ксения Соколова стала для Панфилова настоящей поддержкой и опорой. Она приняла его непростой график работы и частые отсутствия. Девушка примерила роль домохозяйки и теперь создаёт дома атмосфера уюта и спокойствия.

Для актера знакомство с Ксенией стало лучшим подарком судьбы. После предательств со стороны бывших жен, сейчас он ни капли не сомневается в своей избраннице. У пары уже родилась дочь Аврора, и кажется, что они оба наслаждаются семейной жизнью.