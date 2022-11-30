Всем на зависть: в чьих нарядах блистала Надя из «Самой обаятельной и привлекательной»

В середине 80-х вышла легендарная комедия «Самая обаятельная и привлекательная». Главную роль исполнила Ирина Муравьева, которая обеспечила ленте оглушительный успех. Многих зрителей терзал вопрос: откуда в СССР взяли одежду, в которой щеголяет Надя после своего преображения?

Бюджет у фильма был небольшой, поэтому тратить огромные суммы на дорогие вещи не представлялось возможным. Актеры выкручивались как могли и снимались в своей одежде. Так, эффектная шуба Нади и ее экстравагантные платья — это личные вещи самой Муравьевой. Единственным исключением из всех стал Михаил Кокшенов, которому пришлось сшить костюм для роли.

В те времена были в моде броские вещи с яркими расцветками, геометрическими фигурами и необычным кроем. Кстати, сегодня этот стиль тоже актуален. Героиня Муравьевой не отставала от трендов, однако не всегда встречала понимание коллег. Например, над ее кепкой с помпоном иронизировали все, кому не лень: «Сам Олег Попов к нам пожаловал!» Тем не менее образ Нади в исполнении Ирины Муравьевой получился удачным, и во многом это заслуга отменного стиля актрисы.