Всем на зависть: 3 лучшие жены по знаку Зодиака

Выбор спутницы жизни - словно лотерея. Некоторым мужчинам везет сразу -они встречают девушку, женятся на ней и живут вместе долго и счастливо. Другим же приходится потратить на поиски идеальной супруги не один год, а кто-то и вовсе так и не находит свою единственную. По словам астрологов, в этом нелегком деле может помочь астрология. Специалисты по эзотерике убеждены, что женщины, рожденные под определенными знаками зодиака, как будто созданы для брака. Любой мужчина будет рад видеть их сначала своей невестой, потом - женой.

Овен

Женщина-Овен - яркая, целеустремленная, обаятельная. Привлечь внимание такой умницы и красавицы будет непросто - поклонники ходят за хвостом, однако если мужчине удастся это сделать, значит, он смог сорвать джек-пот. Представительница огненного знака - прекрасная жена, которая ни за что не позволит семейной лодке разбиться о пресловутый быт. Каждый день с дамой-Овном напоминает захватывающее приключение, необыкновенное и неповторимое. А в случае проблем уроженка этого знака будет поддерживать мужа и помогать ему.

С нею, как говорится, и в горе, и в радости - женщина-Овен всегда будет рядом.

Рак

Некоторые женщины любят играть с представителями сильного пола в игры: намекать, игнорировать, ждать, что он прочитает мысли и догадается… С уроженками водного знака про такие “дамские штучки” можно забыть навсегда.

Женщина-Рак не будет морочить своему супругу голову, а честно расскажет о своих чувствах и охотно выслушает его.

Представительницы этого знака готовы многим пожертвовать для того, чтобы сохранить отношения, сделать их еще более доверительными, комфортными и теплыми. Кроме того, жены-Раки с удовольствием занимаются домом и детьми - они считают это своим истинным призванием.

Лев

На первый взгляд Львица кажется неприступной королевой, к которой на кривой козе не подъедешь. Однако если представительница огненной стихии действительно полюбит мужчину, она станет для него лучшей спутницей жизни. Красивая, умная, талантливая женщина-Лев будет поддерживать любимого во всех его начинаниях, давать мудрые советы и вообще обеспечивать надежный тыл. Кроме того, Львицы известной своей верностью - правда, такого же отношения они требуют в себе и не прощают измен и предательства.