Всем денег, а им — шиш с маслом: финансовый гороскоп на ноябрь-2022 для Водолея, Девы и Тельца

Конец года - время крупных трат. Покупка подарков для коллег, друзей и близких, поиски идеального наряда или костюма для новогодней вечеринки, планирование бюджета праздничного застолья и отдыха на каникулах… Деньги утекают из кошелька рекой, но не все смогут компенсировать огромные расходы в ближайшее время. В ноябре 2022 финансовая удача резко отвернется от трех представителей зодиакального круга и вернется к ним нескоро. Рассказываем, каким знакам зодиака под занавес года придется покрепче затянуть пояса.

Телец

Представители земного знака, как правило, относятся к деньгам с должным уважением и не лезут в заначку без веской на то причины - Телец крайне редко тратит свои кровные на сиюминутные хотелки. Однако и на старушку бывает прорушка. Астрологи предупреждают, что уже в первой половине ноября прибыль уроженцев этого знака заметно сократится. Возможно, дадут о себе знать долги из прошлого, возможно, потребуется совершить незапланированную крупную покупку, которая потребует вложения крупных средств.

Как бы там ни было, Тельцам рекомендуется тщательно распланировать свой бюджет на месяц и придерживаться его рамок.

Дева

В ноябре 2022 Девам придется совершить нелегкий выбор между экономией и покупкой давно желанных вещей. Кроме того, отдельной статьей расходов станут новогодние подарки - представители земного знака предпочитают запасаться ими заранее, чтобы в конце декабря не бегать по магазинам в суете. Чтобы не потратить лишнее, астрологи рекомендуют Девам отложить определенную сумму на будущее, тем самым создав себе финансовую подушку безопасности, а остальные средства тратить по своему усмотрению.

Кстати, уроженцы знака смогут пополнить кошелек, отправившись в командировку или взяв сверхурочные.

Водолей

Последний осенний месяц 2022 года станет для представителей воздушного знака испытанием на прочность. Эксперты в области астрологии предупреждают Водолеев - не стоит обсуждать свои финансовые дела с посторонними людьми. Особенно если есть соблазн похвалиться высокими заработками - вполне возможно, что на них положили глаз мошенники. Тактичный отказ обсуждать свой материальный достаток спасет деньги Водолея от посягательств недобросовестных людей.