Всем бы таких врачей: многие мужчины позавидуют Аскольду Запашному, увидев его супругу-косметолога

Как приятно наблюдать за счастливыми парами, которые восхищаются друг другом во всех смыслах. Отношения в паре Аскольда Запашного и его супруги Элен Райхлин строятся именно так. Прежде чем рассказать о восхищении ее внешним видом, стоит вспомнить, как именно прошло их знакомство.

Ни для кого не секрет, что Аскольд Запашный работает цирковым артистом, дрессировщиком и жонглером. Его знакомство с будущей спутницей жизни состоялось в 2008 году в городе Минск. Элен приехала в Беларусь для получения медицинского образования, а на данный момент она успешный косметолог. Давайте детально рассмотрим внешность той самой девушки, покорившей сердце Аскольда Запашного.

Девушка выглядит как мечта любого мужчины. У нее красивые и ухоженные волосы, очень чистая кожа и глубокие глаза. Улыбка у Элен просто невероятная. Глядя на их фото вместе, создается впечатление, что Аскольд нашел настоящее золото! Правильно говорят, что не поможет косметолог, который сам не выглядит как мечта. Но это не про Элен, ведь она настоящая жемчужина в жизни Аскольда.