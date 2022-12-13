Всем бы так повезло: глазам не поверите, как будет выглядеть Кейт Уинслет через 30 лет

Актерская профессия имеет перед другими одно явное преимущество. Артисты получают уникальную возможность примерить на себя множество самых разных образов, перевоплощаясь до неузнаваемости.

Повезло в этом плане и Кейт Уинслет. Работая над фильмом «Чтец», звезда экрана смогла увидеть, как будет выглядеть в старости. Героиня актрисы — кондуктор по имени Ханна Шмиц, предстающая перед зрителями в разные отрезки своей жизни, в том числе и тогда, когда стала дряхлой старухой. Впоследствии выясняется, что она была надзирательницей концлагеря Освенцим, которую приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Стоит признать, что пожилая Уинслет — зрелище не из приятных. Некоторые зрители и вовсе не одобрили выбор режиссера, решившего отдать главную роль именно этой актрисе. «Кейт — просто чудовищно нефотогеничный человек, особенно когда начинает плакать», — гласит один из комментариев в Сети.