Всем — любовь: романтический гороскоп на октябрь от астролога

Этой осенью сразу несколько знаков зодиака встретят свою вторую половинку.

На смену бархатному и теплому сентябрю приходит прохладный и дождливый октябрь. Однако это не повод погружаться в уныние - душу и сердце согреют любовь и объятия второй половинки. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака в ближайшее время смогут с головой погрузиться в романтику, а кому придется еще немного подождать.

Овен

Чувства Овна полыхают, словно безудержное пламя, однако звезды рекомендуют знаку умерить страсть - иначе она принесет ему немало неприятностей в середине месяца.

Телец

Одинокие представители земного знака могут ликовать: по словам астрологов, в октябре в их жизни появится человек, который станет их опорой и второй половинкой.

Близнецы

Уже в начале месяца Близнецов подхватит и закрутит вихрь чувств. Уроженцам воздушного знака можно смело поддаваться приятным порывам - звезды полностью на их стороне.

Рак

Для Раков октябрь станет самым жарким месяцем в году - эмоции и страсть будут бить через край. А вот во что выльется романтическая авантюра, в которую ввязались Раки, решать только им самим.

Лев

Любовный прогноз на октябрь для Львов неутешителен. Представители огненного знака рискуют серьезно поссориться со своей второй половинкой. Избежать проблем можно, если Лев будет держать себя в руках.

Дева

Хорошие новости для одиноких Дев: в октябре у них есть все шансы встретить вторую половинку.

Астрологи советуют присмотреться к новым знакомым - возможно, Тот Самый среди них.

Весы

Прогулки по осеннему городу могут принести Весам не только удовольствие от созерцания природы, но и романтическое знакомство. Есть вероятность, что оно состоится уже в начале месяца.

Скорпион

Октябрь для Скорпиона станет едва ли не самым жарким месяцем в году - звезды предрекают знаку бурный роман или страстные выяснения отношений с партнером.

Стрелец

Пылким Стрельцам нелегко держаться чувства под контролем, но придется: астрологи советуют набраться терпения, чтобы не поставить отношения с партнером под угрозу.

Козерог

Козерогу пора вспомнить, что такое социальная жизнь, и выйти в свет.

Поход в кино, бар или просто на прогулку может обернуться романтическим приключением.

Водолей

Астрологи советуют Водолею спуститься с небес на землю и оглядеться по сторонам - сейчас есть все шансы на судьбоносную встречу.

Рыбы

Рыбы стоят на распутье - их ждет либо разочарование в любви, либо безумная страсть. Выбор полностью в их руках.