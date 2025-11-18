Меню
Киноафиша Статьи Всем — даже «Мстителям» — стоит брать пример: 20 лет назад вышел фильм Сэма Рэйми, который до сих пор никто не превзошел

18 ноября 2025 12:19
Заслуживает все 10 баллов, но получает меньше.

Эпоха кинокомиксов давно вышла на запредельные обороты: бесконечные перезапуски, сольники, кроссоверы, альтернативные версии и вселенные. Бэтмен менял лица чаще, чем Готэм — мэров, «Люди Икс» пережили несколько циклов рождений и смертей, а «Пацаны» разобрали супергероику по косточкам.

При всем обилии эффектных, дорогих и шумных проектов лишь одна картина остается недосягаемой вершиной. И это «Человек-паук 2» Сэма Рэйми — фильм, которому IMDb по-обидному отмерил всего 7,5, будто забыв, что он заслуживает все 10. Всем супергеройским фильмам, в том числе «Мстителям», стоит брать с него пример.

История простого человека

Вышедший в 2004 году сиквел продолжил историю Питера Паркера спустя два года после событий первой части. Если дебют научил героя цене ошибки, то продолжение показало куда более сложную истину: правильные решения тоже ломают жизнь.

Питер в фильме — не идеальный протагонист, а человек, который не успевает на учебу, теряет работу, мчится между долгом и личным счастьем и явно находится уже на грани выгорания. Именно эта хрупкость делает его самым человечным супергероем кино.

На этом фоне доктор Отто Октавиус стал едва ли не идеальным антагонистом: трагичным, упрямым, движимым мечтой, за которую готов платить чужими жизнями. Питер видит в нем собственное возможное будущее: что случится, если талант перестанет служить ответственности. И именно это духовное столкновение, а не спецэффекты, делает фильм сильнее большинства современных кинокомиксов.

В кульминации супергерой побеждает не ударом, а словом. Октавиус возвращает себе волю и жертвует всем, повторяя мысль, которая стала моральным стержнем картины: иногда приходится от чего-то отказываться во благо, как бы не хотелось это получить.

Больше, чем боевик

Современные фильмы богаче, зрелищнее и технически совершеннее. Но у проекта Рэйми было то, что трудно воспроизвести технологиями. «Человек-паук 2» не просто рассказывал историю супергероя, он объяснял, что взрослая жизнь — это постоянный выбор между мечтой и долгом.

Картина собрала $788,6 млн в мировом прокате при бюджете $200 млн и до сих пор остается эталоном жанра. Даже известный американский кинокритик Роджер Эберт, похвалу которого нужно еще заслужить, поставил фильму максимальные 4 звезды из 4.

Лучший супергеройский фильм с момента обновления этого жанра с выходом "Супермена" (1978).

Ранее мы писали: Темнокожий Капитан Америка или Железное Сердце? Marvel наконец объявили замену Тони Старку в MCU – фильм у него пока лишь один

Фото: Legion-Media, Кадры из фильма «Человек-паук 2» (2004 г.)
Валерия Белашкова
