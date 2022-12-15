Всех тошнило от мальчика из «Игры престолов», а теперь женщины хотят за него замуж (фото)

«Игра престолов» подарила множество ярких персонажей, которые вызывали неподдельные эмоции у зрителей. Часть героев мгновенно становились любимцами публики, а другие вызывали лишь негативные эмоции. И именно таким героем стал Робин Аррен — юноша, отличающийся садистскими наклонностями, который болезненно привязан к своей матери, леди Лизе Аррен. Как признавались многие, персонаж, сыгранный Лино Фасиолем, вызывал у них отвращение, в том числе и тем, что в своем возрасте до сих пор продолжал пить грудное молоко.

Со временем Аррен вернулся в четвертом, пятом и шестом сезонах, но его появления не были столь впечатляющими. В подросшем молодом человеке зрители не всегда узнавали того мальчика, которого мать кормила грудью. После «Игры престолов» Фасиоль снимался и в других проектах, но там зрители уже не признавали его.

Так, артиста можно увидеть в сериале «Сексуальное просвещение» и в драме «Сломленные». Помимо этого, он занимается общественной работой, а также играет в собственной группе. В его социальных сетях, где Лино публикует множество личных снимков, поклонники постоянно осыпают его комплиментами и отмечают, как сильно годы изменили его.