Всех спасла собака: съемки легендарных «Приключений Электроника» едва не омрачила трагедия

Трехсерийный фильм «Приключения электроника» любят даже современные дети. Так увлекательно следить за тем, как робот в виде 12-летнего мальчика борется с преступниками. Но обожаемая всеми картина запросто могла не выйти в прокат, а попасть в историю, как лента погубившая десятки жизней.

Произойти это могло из-за одной из самых увлекательных сцен фильма, в которой злодей Урри уезжает на мотоцикле от эрдельтерьера Ресси. Во время съемок на улице, по словам оператора, не было машин, но дорогу почему-то проверили не до конца. Дрессированный и послушный пес хорошо отрепетировал задание и был готов гнаться за мотоциклом, не обгоняя его. Но когда включили камеры и начали снимать, собака вдруг резко ускорилась и убежала вперед, вопреки сценарию.

Операторы, ассистенты и актеры могли уже разозлиться на животное, из-за которого все придется снимать сначала. Однако водитель вдруг увидел, что пес остановился на повороте, куда они должны были заворачивать, и стал показывать лапой на один из участков дороги. Оказалось, что в том месте находился открытый люк.

Страшно представить, что могло бы произойти, если бы туда попал мотоциклист, а за ним и вся остальная съемочная бригада. Но благодаря псу вся процессия успела остановиться, закрыть люк и спокойно продолжить съемки, с которыми умный эрдельтерьер уже прекрасно справился.