Всех обманули: разочаруетесь, узнав правду о предсказательнице из сериала «Слепая»

В 2014 году на экраны вышел сериал «Слепая», который с тех пор пользовался неизменной популярностью среди зрителей. В центре истории находилась незрячая провидица по имени баба Нина. К ней в деревенский домик в глуши приезжали разные героини, которые пытались получить помощь или полезный совет.

К каждому из них предсказательница искала свой подход. Образ бабы Нины оказался настолько ярким и объемным, что некоторые источники всерьез начали называть ее русской Вангой. Создателям проекта это было только на руку, поэтому они не спешили развеивать легенду.

Однако вскоре появились мошенники, готовые обманывать людей, наживаясь на имени бабы Нины. Тогда представителям телеканала пришлось срочно давать опровержение и раскрывать, что провидицу сыграла профессиональная актриса Ирина Кравченко.

Еще в детстве она получила травму, из-за которой лишилась зрения. Недуг не помешал ей воплотить мечту — актриса трудилась в инклюзивном театре и была задействована во многих постановках до самой смерти в 2020 году.