Всех душила зависть, когда видели: вот что в СССР было только у Пугачевой и пары звезд

Алла Пугачева уже в 80-х стала всесоюзной звездой. Артистку узнавали на территории всей страны, а ее записи не теряли популярности. И такая слава сказывалась на заработках Примадонны, которая жила значительно лучше практически всех жителей СССР.

Дело в том, что артистка могла позволить себе не только останавливаться в лучших гостиницах, но и совершать значительные покупки. Так, в 1986 году она купила себе Mercedes 230 выпуска 1979 года. В то время она выпустила первый заграничный альбом, а также — пластинку «...Счастья в личной жизни!», которые раскупали не только в СССР, но и по всему миру.

И такой автомобиль был лишь у нескольких человек в стране.

36-летняя Пугачева выбрала машину, на которой ездили также Иосиф Кобзон, Геннадий Хазанов и, например, Эльдар Рязанов. Обычные же люди не могли позволить себе такой кричащей для того времени роскоши.