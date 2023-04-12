Всего за один вопрос этот тест определит, сможете ли вы выжить в Африке

“Не ходите, дети, в Африку гулять”, - предостерегал своих маленьких читателей Корней Чуковский. На самом деле, конечно, отправиться можно практически в любой уголок мира, главное - соблюдать все меры предосторожности и быть предельно внимательным. Тем не менее в некоторых местах нашей планеты необходимо оставаться настороже всегда, поскольку они входят в рейтинг самых опасных. Например, в Боливии таковой является горная “Дорога смерти”, получившая столь выразительное название явно неспроста. Эту трассу можно без преувеличения охарактеризовать эпитетом “извилистая”: в начале пути она располагается на уровне 3,5 тысячи метров над уровнем море, в середине - 4,5 тысячи, и, наконец, под занавес опускается до 1,2 тысячи метров. Разминуться на узкой “Дороге смерти” невозможно, поскольку она очень узкая, к тому же на ней мало асфальтового покрытия, многие участки покрыты грязью, глиной, булыжниками. Несмотря на то, что в 2007 году здесь появился объездной путь, некоторые любители пощекотать себе нервы д сих пор выбирают для путешествия “Дорогу смерти”.

Внимательность помогает выйти победителем даже из самых экстремальных ситуаций. Проверьте, как обстоят у вас дела с этим качеством, с помощью нашего теста.