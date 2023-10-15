Всего за 5 вопросов теста мы угадаем ваш реальный возраст

Организм человека неизбежно подвержен старению. Далеко не каждый человек рад изменениям, которые происходят с ним в течение жизни. Многие, познакомившись с романом Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», жалеют, что невозможно провернуть такой же трюк в реальной жизни. Однако, по мнению ученых из Гарвардской медицинской школы (США), биологический возраст человека можно «отмотать назад». Как правило, организм стареет под воздействием сильного стресса, но, как показали современные исследования, это обратимый процесс. С помощью специальных часов метилирования ДНК эксперты смогли измерить изменения, которые происходят в организме человека после стресса и спустя некоторое время. Было замечено, что у людей, перенесших тяжелую форму СOVID-19 или получивших сильные травмы, биологический возраст значительно и резко увеличился. Однако спустя некоторое время он обратился вспять. Поэтому сейчас ученые работают над созданием методик, которые помогают восстановиться после стресса и вернуться к своему реальному биологическому возрасту. Кроме того, это открытие может помочь в снижении смертности. Пройдите наш мини-тест, а мы попробуем угадать, сколько вам лет.

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