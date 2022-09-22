Всего трое: под этими знаками Зодиака чаще всего рождаются вундеркинды

Считается, что знак зодиака способен предопределить не только черты характера человека, но и его способности. Так, например, астрологи убеждены, что под некоторыми знаками гении и вундеркинды, чьи таланты проявляются еще в раннем возрасте, рождаются наиболее часто. Рассказываем, о каких представителях зодиакального круга идет речь.

Близнецы

Люди, рожденные под воздушным знаком Близнецов, с самого раннего возраста тянутся к знаниям. Как правило, они легко усваивают любую новую информацию, проявляют способности к иностранным языкам. В дальнейшем этот интерес к наукам только усиливается, многие Близнецы могли бы с легкостью заполучить звание “Ходячая энциклопедия” - кажется, о чем их ни спроси, они все знают. Если уроженцы знака задаются целью преуспеть в какой-либо дисциплине, у них это с легкостью получится.

Среди известных умных Близнецов - шведский ученый Карл Линней, французский математик Блез Паскаль, британский физик Джеймс Клерк Максвелл, британский биолог Фрэнсис Крик, американский физик Луис Альварес.

Водолей

Нестандартное мышление Водолеев дает о себе знать еще в раннем детстве. Представители воздушной стихии отличаются новаторскими идеями и мыслями, они могут с легкостью прославиться как в науке, так и в сфере искусства. Среди известных ученых было немало уроженцев этого зимнего знака.

Так, Водолеем по гороскопу были американский изобретатель Томас Эдисон, итальянский физик Галилео Галилей, польский астроном Николай Коперник, британский ученые Чарльз Дарвин, французский физик Андре-Мари Ампер, англо-ирландский натурфилософ, химик и физик Роберт Бойль, итальянский физик Алессандро Вольта.

Сплошь выдающиеся имена!

Рыбы

Уроженцы водного знака также входят в число зодиакальных гениев. Любопытно то, что Рыбам при этом необязательно слыть отличниками и заучками - как правило, в школе они выбирают своей страстью только один предмет и отдают ему все свои силы. Именно в этой дисциплине они и добиваются выдающихся успехов в дальнейшей жизни.