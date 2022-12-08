Всего три счастливицы: женщины с этими именами станут баловнями судьбы в 2023

В погоне за везением люди пускаются на самые разные ухищрения. Кто-то в путешествии непременно отправляется к “счастливым” местам, чтобы бросить монетку или потереть какую-то часть памятника, кто-то планирует интерьер дома в соответствии с феншуй, кто-то в новогоднюю полночь сжигает записку с заветным желанием и выпивает пепел вместе с шампанским… По мнению специалистов в сфере эзотерики, чудодейственные обряды, конечно, могут привлечь в вашу жизнь удачу, но лучше всего, когда фортуна сама выберет вас своим любимчиком. Эксперты рассказали, обладательницы каких имен в 2023 году будут баловнями судьбы.

Варвара

Обладательница имени Варвара, которое толкуется как “дикарка” или “чужестранка”, славится своим решительным и независимым характером. Женщина, которую родители нарекли этим сильным именем, хозяйка своей судьбы, она привыкла во всем рассчитывать только на саму себя. Однако в 2023 году Варвара поймет, что мироздание на ее стороне и необходимо воспользоваться теми благами, которые оно предлагает. Грядущий год подарит Варе успех в личной жизни и в профессии.

Есть вероятность, что она по праву займет высокую должность, о которой давно мечтала.

Наталья

Женщина, которую нарекли именем Наталья, наделена такими качествами, как мудрость, терпеливость, спокойствие. Она не станет идти к своей цели по головам или расталкивать конкурентов локтями, предпочитая добиваться всего самостоятельно.

Однако высшие силы видят, кто по-настоящему достоин награды - тот, кто движется напролом или медленно, но верно идет своим путем.

В наступающем году Черного Водяного Кролика обладательница имени Наталья сможет достичь того, к чему стремилась - мироздание поможет ей в осуществлении даже самых дерзких планов.

Елена

“Светлая” или “избранная” - так переводится с греческого имя Елена. Женщины, которые носят это имя - удивительно глубокие и цельные натуры, рядом с которыми окружающим становится спокойно и умиротворенно. Елена действительно как будто бы излучает вокруг себя благодатный свет. Это имя также в числе фаворитов Черного Водяного Кролика, который сулит Елене судьбоносную встречу. Одинокие обладательницы этого имени в 2023 году встретят свою вторую половинку и обретут долгожданное счастье.