Всего три имени: лишь эти мужчины никогда не изменяют женам и возлюбленным

Многоженство, многомужество, открытый брак - каких только форм семейных отношений не перепробовали люди на протяжении всей истории человечества. Однако, несмотря на то, что в современном мире пара по взаимной договоренности может придерживаться какой угодно модели отношений, подавляющее большинство людей выбирают союз, в котором оба партнера будут верны друг другу. Вот только не все могут сдержать клятву верности, данную своей избраннице перед алтарем или в момент признания. Специалисты в сфере эзотерики рассказали, какие имена носят мужчины, которые, в отличие от других, действительно преданы своей второй половинке.

Антон

Мужчины, нареченные именем Антон, как правило, успешные и востребованные не только в профессии, но и среди представительниц прекрасного пола.

По долгу службы обладателям этого имени часто приходится бывать в командировках или на различных мероприятиях, где, конечно же, предусматриваются корпоративы и неформальное общение.

Избраннице Антона не о чем волноваться - оказавшись вдали от дома, мужчины, которые носят это имя, уж точно не поддадутся соблазну. Антон необыкновенно предан своей второй половинке, и изменять ей не собирается ни при каких обстоятельствах.

Борис

Обладатель имени Борис долго ищет свою единственную. Мужчина, получивший от родителей это имя, уверен, что союз между двумя любящими людьми должен быть нерушимым. Поэтому, если он выберет себе спутницу жизни и женится на ней, можно быть на сто процентов уверенными - Борис даже не посмотрит налево. Важно помнить лишь о том, что такой же верности Боря ждет и от своей супруги или возлюбленной. Если он поймает вас на измене - не простит никогда, но и мстить не будет.

Скорее всего, Борис просто соберет свои вещи и навсегда исчезнет из жизни изменщицы, как бы они ни умоляла о прощении.

Константин

Значение имени Константин говорит само за себя - “постоянный”. Как правило, до встречи со своей второй половинкой носитель этого имени не демонстрирует никаких особенных качеств. Зато когда в его жизни появляется любимая женщина, Костя меняется до неузнаваемости. Он становится внимательным, заботливым, преданным партнером - именно о таком мечтают все представительницы прекрасного пола.

Изменять своей второй половинке Константин точно не будет - всю свою заботу и любовь он отдает одной-единственной.

Если возлюбленная или супруга будет отвечать Косте тем же, они проживут долго и счастливо.