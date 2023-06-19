Всего по одной привычке незнакомцы поймут, что вы невежда: так позорился каждый

Есть множество неведомых простым смертным правил этикета. Кажется, что их все просто невозможно запомнить. Вилки для устриц, особый дресс-код, правила поведения в светских местах и на «королевских раутах». Некоторые из правил кажутся отжившими свое и ненужными, безбожно устаревшими. А другие (и мы о них частенько не догадываемся) вовсю используют в современном деловом общении, причем не знать такие, в отличие от монаршего этикета, — это непозволительно и стыдно.

Какую ошибку чаще всего совершают обыватели? Подсказка: это связано с приветствием. В деловом этикете принято здороваться по иерархии старшинства. Младший по статусу сотрудник должен первым протянуть руку или сказать «Доброе утро!» начальнику с более высоким положением. Однако это правило не распространяется «на вход». И вот правилом входа брезгуют все невежды в мире.

Если вы входите в любое помещение, то ваш высокий статус «аннулируется». Здороваться первым всегда должен входящий, каким бы большим начальником он ни был.