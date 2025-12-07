Всего одну серию «Сверхов» посмотрело почти 5 800 000 человек, и это не финал: но самый популярный эпизод оказался и самым скандальным

Меню
7 декабря 2025 18:07
Зрители точно ожидали другой концовки.

Среди 15 сезонов «Сверхъестественного» есть эпизод, который собрал рекордные 5,82 млн зрителей – больше, чем пилотная серия и финалы. Это «Route 666» (1‑й сезон, 13‑я серия). Но популярность не спасла его от статуса самого проблемного в истории Винчестеров.

В чём суть эпизода?

Дин получает звонок от бывшей девушки Кэсси: в её городе происходят загадочные убийства. Жертвы – люди с тёмным цветом кожи; их преследует бесхозный грузовик, который исчезает без следа.

Расследование приводит братьев к истории 1960‑х: белый расист Сайрус Дориан мстил за разрыв с матерью Кэсси, начав убивать чернокожих мужчин. После взрыва церкви и убийства Сайруса его тело и грузовик утопили в болоте – и дух, привязанный к машине, продолжил мстить.

Почему серия вызвала скандал?

Во-первых, неуместное воплощение темы. Расизм – тяжёлая социальная проблема, но в эпизоде она сведена к «расистскому грузовику». Визуально это выглядело комично: машина без водителя, ревя, гонится за жертвами, что обесценивало серьёзность темы.

Во-вторых, странное решение конфликта. Чтобы избавиться от духа, достаточно было привезти грузовик на освящённую землю сгоревшей церкви. Такой простой финал обесценил драматичную предысторию Сайруса и Мартина.

Ну и да, контраст с форматом шоу. До этого «Сверхъестественное» избегало острых социальных тем, фокусируясь на монстрах недели. Резкий переход к расизму без глубокой проработки выглядел как попытка «оседлать» сложную тему без понимания её масштаба.

В итоге, несмотря на высокие просмотры, «Route 666» остался аномалией в каноне «Сверхъестественного». Хорошие намерения сценаристов – поднять важную тему – разбились о странную реализацию.

Ранее мы писали: «Посмотрел за два дня»: сериал для фанатов охотников на нечисть (да еще и со звездой «Сверхъестественного») – приятная находка с 7,5 баллами на IMDb

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
