Всего одна вещь делала из советского человека богача: молодежь не поймет

Коммунистический строй подразумевает полное социальное равенство, которое особенно ярко выражается в повседневной жизни людей. Но в советские времена все-таки было значимое разделение между гражданами, и некоторые слои населения оказались гораздо привилегированнее других.

Их можно было распознать благодаря продуктовой корзине. Дело в том, что дипломаты, высокопоставленные военные и партийные служащие могли позволить себе дефицитные товары. В этот список входили изысканные сыры, дорогой шоколад и качественный алкоголь. К тому же были разработаны специальные каталоги с редкими деликатесами.

Иногда продукты даже выполняли роль взятки, что сегодня кажется весьма странным. С развитием капитализма в стране появилось бесчисленное множество иностранных и отечественных товаров. Поэтому дорогие сыры и шоколад уже не говорят о статусе и богатстве человека.