Всего одна привычка выдала Меган Маркл с головой: что сказал эксперт

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, еще со времен своей карьеры в кино привлекает повышенное внимание как общественности, так и журналистов. А с тех пор, как она вошла в королевскую семью, это внимание выросло в несколько раз. И, конечно, это не могло не сказаться на Меган, которая начала испытывать огромный стресс.

Как рассказала эксперт по языку тела Джудит Джеймс, уровень переживаний герцогини выдает один и тот же жест, который она совершает постоянно. Речь идет о привычке Меган трогать собственные волосы и поправлять их во время любых общественных мероприятий.

Джеймс считает, что это является свидетельством большого нервного напряжения. Хотя эксперт не исключает и того, что герцогиня просто переживает за идеальность своей укладки.

Другие специалисты добавляют, что признаком внутренних переживаний Меган является ее желание постоянно держать за руку своего мужа, принца Гарри. Так она пытается найти в нем опору и уберечь себя от неприятностей, подстерегающих ее во «внешнем мире», за пределами семьи.