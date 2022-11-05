Всего одна: представительница какого знака Зодиака не уступает мужчинам в интеллекте

Споры о том, зависит ли интеллект человека от его биологического пола, не утихают по сей день. На протяжении многих веков считалось, что занятия наукой в первую очередь мужская прерогатива, однако за последние сто лет, в тех пор, как женщины получили доступ к образованию наравне с мужчинами, этот стереотип значительно устарел. Исследования показывают, что во многих странах средний показатель IQ у представителей обоих полов одинаков, а кое-где дамы даже превосходят джентльменов в интеллекте. Астрологи не остались в стороне от горячих дискуссий на эту тему и назвали знак, под которым появляются на свет самые умные женщины.

Дева

Интеллектуальное превосходство Дев неудивительно: представители этого знака, независимо от пола, наделены прекрасной памятью, способностью к анализу, гибким умом, который позволяет им с легкостью усваивать информацию любой сложности. Кроме того, как показывает статистика, уроженцы земного знака востребованы в профессиях, связанных с программированием или точными науками, одним словом, везде, где требуется высокий интеллект.

Эти качества свойственны всем представителям знака независимо от пола.

Поэтому на фоне соседок по гороскопу женщины-Девы значительно выделяются своим умом и аналитическими способностями. Многие качества, которыми наделены уроженки этого знака, обычно приписывают мужчинам - прагматичность, расчетливость, стремление продумывать все действия наперед и предугадывать развитие ситуации.

Мозг женщины-Девы можно сравнить с компьютером - настолько быстро, эффективно и точно он работает.

Уроженки земного знака могут обрабатывать большие объемы информации, не запутываясь при этом в цифрах и фактах, делать прогнозы на будущее и с учетом всех плюсов и минусов выбирать наиболее выигрышный вариант. Руководство высоко ценит сотрудниц этого знака, поскольку они являются поистине незаменимыми.

Представительницы этого знака зачастую выбирают профессии, которые в обществе считаются традиционно мужскими - программист, следователь, прокурор и т.д. Несмотря на стереотипы, благодаря уму и компетентности женщине-Деве удается добиться больших успехов на выбранном поприще. Стоит также отметить, что уроженки знака уделяют много времени саморазвитию - проходят специализированные курсы, много читают, посещают мастер-классы.