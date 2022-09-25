Всего одна ошибка «похоронила» знаменитую троицу: чего не простил Гайдай

Актеры, желавшие работать с Леонидом Гайдаем, знали, что не имеют права на ошибку. Режиссер славился тем, что был довольно требователен к окружающим. Чтобы обеспечить себе место в его «черном списке», было достаточно допустить хотя бы один промах.

Однажды из-за выходки Евгения Моргунова пострадала знаменитая троица — Трус, Балбес и Бывалый — из фильма «Кавказская пленница». Во время просмотра результатов одного из съемочных дней в зале раздались выкрики и хохот подвыпивших подружек Моргунова, которых тот провел в зал.

Спутницы Бывалого не стеснялись в выражениях, что сильно расстроило режиссера. Тогда его помощница подошла к актеру, чтобы попросить утихомирить своих приятельниц. На это артист лишь презрительно заметил, что Гайдай строит из себя Феллини.

Такое замечание в свой адрес кинодел прощать не стал. Он тут же оборвал любое общение с Моргуновым, которому отныне дорога на съемочную площадку была закрыта. На его место был приглашен дублер, которого снимали со спины.