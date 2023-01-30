Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Всего одна фраза превратила Раневскую и Барто во врагов: вы ее точно знаете

Всего одна фраза превратила Раневскую и Барто во врагов: вы ее точно знаете

30 января 2023 12:45
Всего одна фраза превратила Раневскую и Барто во врагов: вы ее точно знаете

Долгие годы знаменитости не поддерживали отношения.
 

Фаина Раневская прославилась появлениями на театральной сцене и в кино, а одной из самых главных ролей в ее карьере стала комедия «Подкидыш». Зрители сразу же сделали крылатой фразу героини артистки «Муля, не нервируй меня!», и именно она и стала поводом для ссоры Раневской и Агнии Барто.

Уже после выхода фильма артистка призналась, что в сценарии, который написали Барто и Рина Зеленая, не было этого выражения. Раневская придумала его, а ее импровизация так понравилась постановщице Татьяне Лукашевич, что та вставила ее в фильм.

Барто же не согласилась с заявлениями звезды экрана. Она утверждала, что является автором фразы, которую можно увидеть на страницах сценария, а история Раневской — ложь. В итоге знаменитости поругались и не общались долгие годы, а истину за прошедшее время так и не удалось установить.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video