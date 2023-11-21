Всего одна фраза превратила Пугачеву и Рыбина во врагов: мало кого оставила равнодушным
Раньше звезды дружили семьями.
В течение многих лет Виктор Рыбин был близким другом Аллы Пугачевой, с которой тесно общался и выступал на «Рождественских встречах» и на концертах в честь ее дня рождения.
Артисты часто проводили время вместе, смотрели «Евровидение» и делали ставки на победителей. Пугачева однажды даже приезжала на день рождения солиста группы «Дюна», который отмечали на теплоходе.
Однако отношение Рыбина к Примадонне резко изменилось после ее высказываний о «холопах и рабах». Певец расстроился, подчеркнув, что вместе с женой воспринял это как предательство. Вокалист также отметил, что после этого Пугачева высказалась некрасиво и о них, что только усилило обиду.
«Мы с Наташей расстроились, когда это получилось. Когда муж Аллы сделал такой поступок (на наш взгляд, это предательство), а Алле ничего не оставалось, как, конечно, семью поддержать. Но мы все равно это восприняли как предательство. А еще потом и Алла высказалась так некрасиво о нас всех. После этого мы уже обозлились», — отметил певец в программе RTVI «Легенда».