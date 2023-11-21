Всего одна фраза превратила Пугачеву и Рыбина во врагов: мало кого оставила равнодушным

В течение многих лет Виктор Рыбин был близким другом Аллы Пугачевой, с которой тесно общался и выступал на «Рождественских встречах» и на концертах в честь ее дня рождения.

Артисты часто проводили время вместе, смотрели «Евровидение» и делали ставки на победителей. Пугачева однажды даже приезжала на день рождения солиста группы «Дюна», который отмечали на теплоходе.

Однако отношение Рыбина к Примадонне резко изменилось после ее высказываний о «холопах и рабах». Певец расстроился, подчеркнув, что вместе с женой воспринял это как предательство. Вокалист также отметил, что после этого Пугачева высказалась некрасиво и о них, что только усилило обиду.