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Всего одна фраза превратила Пугачеву и Рыбина во врагов: мало кого оставила равнодушным

21 ноября 2023 15:30
Всего одна фраза превратила Пугачеву и Рыбина во врагов: мало кого оставила равнодушным

Раньше звезды дружили семьями.

В течение многих лет Виктор Рыбин был близким другом Аллы Пугачевой, с которой тесно общался и выступал на «Рождественских встречах» и на концертах в честь ее дня рождения.

Артисты часто проводили время вместе, смотрели «Евровидение» и делали ставки на победителей. Пугачева однажды даже приезжала на день рождения солиста группы «Дюна», который отмечали на теплоходе.

Однако отношение Рыбина к Примадонне резко изменилось после ее высказываний о «холопах и рабах». Певец расстроился, подчеркнув, что вместе с женой воспринял это как предательство. Вокалист также отметил, что после этого Пугачева высказалась некрасиво и о них, что только усилило обиду.

«Мы с Наташей расстроились, когда это получилось. Когда муж Аллы сделал такой поступок (на наш взгляд, это предательство), а Алле ничего не оставалось, как, конечно, семью поддержать. Но мы все равно это восприняли как предательство. А еще потом и Алла высказалась так некрасиво о нас всех. После этого мы уже обозлились», — отметил певец в программе RTVI «Легенда».

Фото: Vadim Tarakanov, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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