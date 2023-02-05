Всего одна деталь изменила жгучего красавца из «Клона» до неузнаваемости (фото)

Главной ролью в карьере Лусиано Шафира стал сериал «Клон», где он исполнил роль владельца ночного клуба Зейна. Фанатам он запомнился не только своей историей, но и яркой внешностью, ведь носил бороду, которая добавляла ему харизмы. Со временем же Лусиано продолжил покорять телевидение.

Так, за годы карьеры он снялся в сериалах «Смертный грех», «Десять заповедей», а всего в его фильмографии числится 33 проекта. 54-летний Лусиано считается одним из самых знаменитых актеров Бразилии, где у него миллионная армия поклонников.

О своей жизни артист рассказывает в социальных сетях. Он делится и кадрами со съемочных площадок, и трогательными семейными снимками. При этом поклонники отмечают, что артист за прошедшие годы заметно изменился, а особенно отмечают отсутствие бороды. По их мнению, сегодня в Лусиано уже не узнать харизматичного Зейна, покорившего фанаток по всему миру.