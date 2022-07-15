Всего один знак Зодиака притягивает деньги как магнит

Астрологи выяснили, какой знак может похвастаться способностью получать деньги легко и просто.

По мнению специалистов в сфере астрологии, финансовое благополучие людей во многом зависит от их знака зодиака. Некоторым представителям зодиакального круга не приходится прикладывать лишних усилий для того, чтобы заработать солидную сумму. Кому-то, напротив, нужно работать не покладая рук для того, чтобы получать желаемую заработную плату. Астрологи утверждают, что во всем гороскопе есть один счастливчик, способный притягивать деньги как магнит.

Рассказываем, кто же этот везунчик.

По словам астрологов, самый "денежный" знак во всем зодиакальном круге – это Близнецы. Уроженцам воздушного знака покровительствует Меркурий – планета, названная в честь древнеримского бога торговли и прибыли. Людям, появившимся на свет под созвездием Близнецов, присущи такие качества, как ум, гибкое мышление, способность быстро ориентироваться в любой ситуации и подстраиваться под нее. Близнецы не боятся трудностей и с легкостью находят выход из сложного положения.

Со стороны может показаться, что деньги сами идут в руки представителей воздушной стихии.

И, с одной стороны, это действительно так. Мироздание частенько подкидывает Близнецам новые возможности обогатиться, и они не упускают эти шансы. Например, уроженец знака может быть специалистом в какой-то определенной сфере – и вдруг именно такого человека ищут в компании, где работает кто-то из знакомых Близнеца. Или ему на улице дадут в руки листовку с объявлением о подработке.

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С другой стороны, говорить о том, что высокие заработки Близнецов – исключительно заслуга мироздания, тоже неправильно. Во многом финансовый успех представителей знака определяется их характером. Близнецы обаятельны, умны и харизматичны, поэтому им не составляет особого труда завести полезные и перспективные знакомства.

Работодателям импонирует креативность, мобильность и красноречие уроженцев воздушного знака, поэтому они охотно берут их на работу.

Успех сопровождает Близнецов не только в карьере, но и в личной жизни. Представители противоположного пола не остаются равнодушными к этим жизнелюбивым и притягательным людям. Особую привлекательность Близнецам придает их стремление к независимости – каждый поклонник или поклонница втайне надеется, что именно ему или ей удастся приручить свободолюбивых уроженцев воздушного знака.