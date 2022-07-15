Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Всего один знак Зодиака притягивает деньги как магнит

Всего один знак Зодиака притягивает деньги как магнит

15 июля 2022 17:00
Всего один знак Зодиака притягивает деньги как магнит

Астрологи выяснили, какой знак может похвастаться способностью получать деньги легко и просто.

По мнению специалистов в сфере астрологии, финансовое благополучие людей во многом зависит от их знака зодиака. Некоторым представителям зодиакального круга не приходится прикладывать лишних усилий для того, чтобы заработать солидную сумму. Кому-то, напротив, нужно работать не покладая рук для того, чтобы получать желаемую заработную плату. Астрологи утверждают, что во всем гороскопе есть один счастливчик, способный притягивать деньги как магнит.

Рассказываем, кто же этот везунчик.

По словам астрологов, самый "денежный" знак во всем зодиакальном круге – это Близнецы. Уроженцам воздушного знака покровительствует Меркурий – планета, названная в честь древнеримского бога торговли и прибыли. Людям, появившимся на свет под созвездием Близнецов, присущи такие качества, как ум, гибкое мышление, способность быстро ориентироваться в любой ситуации и подстраиваться под нее. Близнецы не боятся трудностей и с легкостью находят выход из сложного положения.

Со стороны может показаться, что деньги сами идут в руки представителей воздушной стихии.

И, с одной стороны, это действительно так. Мироздание частенько подкидывает Близнецам новые возможности обогатиться, и они не упускают эти шансы. Например, уроженец знака может быть специалистом в какой-то определенной сфере – и вдруг именно такого человека ищут в компании, где работает кто-то из знакомых Близнеца. Или ему на улице дадут в руки листовку с объявлением о подработке.

Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми

С другой стороны, говорить о том, что высокие заработки Близнецов – исключительно заслуга мироздания, тоже неправильно. Во многом финансовый успех представителей знака определяется их характером. Близнецы обаятельны, умны и харизматичны, поэтому им не составляет особого труда завести полезные и перспективные знакомства.

Работодателям импонирует креативность, мобильность и красноречие уроженцев воздушного знака, поэтому они охотно берут их на работу.

Успех сопровождает Близнецов не только в карьере, но и в личной жизни. Представители противоположного пола не остаются равнодушными к этим жизнелюбивым и притягательным людям. Особую привлекательность Близнецам придает их стремление к независимости – каждый поклонник или поклонница втайне надеется, что именно ему или ей удастся приручить свободолюбивых уроженцев воздушного знака.

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Related video