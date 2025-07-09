Всего один свой фильм Спилберг брезгует пересматривать уже 35 лет: в России в 90-е от него «пищали» и дети, и взрослые

Стивен Спилберг подарил нам динозавров в «Парке Юрского периода», акул в «Челюстях», инопланетянина в «Инопланетянине» и слезы в «Списка Шиндлера». Он умеет снимать так, что и дети, и взрослые снова верят в кино, словно в магию. Но даже у короля голливудского блокбастера есть фильм, который он сам терпеть не может — и именно эта «неудача» в России стала любимым фэнтези для многих детей 90-х.

Вышедший в 1991-м «Капитан Крюк» показал Питера Пэна по-новому: выросшего, забытого, но все еще способного летать — если поверит в себя. Робин Уильямс сыграл взрослого Пэна с детским огоньком, Дастин Хоффман создал самого харизматичного пирата эпохи видеосалонов. В России фильм разлетался на пиратских кассетах наравне с «Джуманджи» и «Каспером» — это была целая эпоха.

Но сам Спилберг этот полет в Нетландию не пересматривает до сих пор.

«Я все еще не могу полюбить этот фильм», — признавался он BBC, уверяя, что чувствует себя «рыбой на суше», ведь не верит в сценарий и прячет неуверенность за декорациями.

А все потому, что сценарий к картине писали целых три человека, и в итоге история обросла роскошными костюмами, но потеряла четкость.

И все же для нас «Крюк» не про сценарий — а про веру в чудеса. В 90-е эта яркая сказка помогала сбежать из серых дворов в мир, где можно снова стать ребенком и дать отпор любому хулигану. Спилберг мог не любить свое детище, но это не страшно — миллионы зрителей полюбили фильм за него.

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