Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Всего один свой фильм Спилберг брезгует пересматривать уже 35 лет: в России в 90-е от него «пищали» и дети, и взрослые

Всего один свой фильм Спилберг брезгует пересматривать уже 35 лет: в России в 90-е от него «пищали» и дети, и взрослые

9 июля 2025 13:46
Всего один свой фильм Спилберг брезгует пересматривать уже 35 лет: в России в 90-е от него «пищали» и дети, и взрослые

Классика с великолепным Робином Уильямсом.

Стивен Спилберг подарил нам динозавров в «Парке Юрского периода», акул в «Челюстях», инопланетянина в «Инопланетянине» и слезы в «Списка Шиндлера». Он умеет снимать так, что и дети, и взрослые снова верят в кино, словно в магию. Но даже у короля голливудского блокбастера есть фильм, который он сам терпеть не может — и именно эта «неудача» в России стала любимым фэнтези для многих детей 90-х.

Вышедший в 1991-м «Капитан Крюк» показал Питера Пэна по-новому: выросшего, забытого, но все еще способного летать — если поверит в себя. Робин Уильямс сыграл взрослого Пэна с детским огоньком, Дастин Хоффман создал самого харизматичного пирата эпохи видеосалонов. В России фильм разлетался на пиратских кассетах наравне с «Джуманджи» и «Каспером» — это была целая эпоха.

Всего один свой фильм Спилберг брезгует пересматривать уже 35 лет: в России в 90-е от него «пищали» и дети, и взрослые

Но сам Спилберг этот полет в Нетландию не пересматривает до сих пор.

«Я все еще не могу полюбить этот фильм», — признавался он BBC, уверяя, что чувствует себя «рыбой на суше», ведь не верит в сценарий и прячет неуверенность за декорациями.

А все потому, что сценарий к картине писали целых три человека, и в итоге история обросла роскошными костюмами, но потеряла четкость.

Всего один свой фильм Спилберг брезгует пересматривать уже 35 лет: в России в 90-е от него «пищали» и дети, и взрослые

И все же для нас «Крюк» не про сценарий — а про веру в чудеса. В 90-е эта яркая сказка помогала сбежать из серых дворов в мир, где можно снова стать ребенком и дать отпор любому хулигану. Спилберг мог не любить свое детище, но это не страшно — миллионы зрителей полюбили фильм за него.

Ранее мы также писали: Зря узнал, что у меня есть огромная семья: 5 фильмов о самых кошмарных родственничках — портят жизнь, калечат и даже хотят убить

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Капитан Крюк» (1991)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
4 комментария
Это была судьба: фильмы, после которых неизвестные актеры стали настоящими звездами Это была судьба: фильмы, после которых неизвестные актеры стали настоящими звездами Читать дальше 19 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит «Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит Читать дальше 22 июля 2025
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Читать дальше 22 июля 2025
Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Читать дальше 22 июля 2025
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше