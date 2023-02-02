Всего один слух о Донателле бросил зловещую тень на модный дом Версаче

О мотивах убийцы брата ничего не известно до сих пор.

При жизни Джанни Версаче его сестра Донателла отвечала за связи с общественностью и рекламу модного дома. Но в 1997 году, когда Джани не стало, все изменилось: теперь у стальной блондинки 20% акций Versace, у брата Санто — 30%, а еще 50% отошли дочери Донателлы. Так предусмотрительно распорядился сам Джанни в завещании.

Основатель бренда и мировая икона стиля погиб от руки Эндрю Кьюненена на своей вилле в США. Два выстрела в упор, и мир моды осиротел — роскошные похороны на две тысячи человек, и, конечно, Донателла с семьей. Она рьяно пресекала все слухи и попытки разрабатывать альтернативные версии случившегося. Немало усилий было задействовано, чтобы не дать хода слухам о том, что серийный убийца Кьюненен неоднократно встречался с Джанни и был чуть ли не другом семьи.

Догадка, которую Донателле не удалось искоренить, связана с ней самой. Есть версия, что именно ей и ее брату Санто было выгодно нейтрализовать Джанни, чтобы полностью завладеть модным домом.

«Я не уверен, что мы когда-то узнаем ответы», — произнес в 1997 году Ричард Баррето, начальник полиции Майами, которому довелось расследовать убийство Джанни Версаче.

Эта его фраза актуальна и сейчас.