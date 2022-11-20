Всего один: представители этого знака Зодиака могут вершить судьбы миллионов

По словам специалистов в сфере эзотерики, практически каждый знак зодиака обладает магическими способностями. У кого-то они проявляются сильнее, у кого-то - слабее, но могут окрепнуть, если целенаправленно развивать их. Однако есть в зодиакальной плеяде один знак, который от рождения наделен мощным магическим даром. Порой ему не нужно даже прилагать дополнительных усилий для того, чтобы улучшить свои способности. Рассказываем, кто же этот счастливчик и какое огромное влияние он может оказывать на окружающих.

Скорпион

Пожалуй, самой мощной энергетикой, и, как следствие, самыми выдающимися магическими способностями в гороскопе обладает Скорпион. За этим знаком в зодиакальном круге уже давно закрепилась репутация рокового - его представители наделены такой силой, что могут вмешиваться в судьбы окружающих и менять их по своему усмотрению. Находиться со Скорпионом в ссоре опасно - проклянет и глазом не моргнет, а вот быть в числе сторонников очень даже приятно и выгодно.

Представители водного знака отличаются крайней злопамятностью и мстительностью.

Скорпион никогда не забывает обид, измен, предательств. Любой промах он сохранит в своей памяти, и можно не сомневаться, что однажды обидчик горько пожалеет о содеянном. Уроженцы знака тщательно продумывают свое возмездие и обрушивают ее на голову несчастного в самый неожиданный момент. Ведь, как гласит известное высказывание, месть - блюдо, которое подается холодным.

Кроме того, Скорпион - прекрасный манипулятор. Он способен подчинить своей воле кого угодно.

Для того, чтобы добиться желаемого, представитель знака может включить свое обаяние, поиграть на слабостях человека, надавить на больное место… В арсенале Скорпиона найдется множество различных способов, однако немалую роль играет его харизма. Этот знак обладает настолько мощной энергетикой, что в его присутствии люди буквально теряют волю.

Однако не стоит думать, что свои магические способности Скорпион использует только в корыстных целях. Интуиция часто подсказывает этому знаку дальнейшее развитие событий и помогает заранее продумать, как лучше действовать. Скорпионы охотно дают советы на будущее и окружающим, тем, кого они ценят больше всего. Астрологи рекомендуют прислушиваться к словам уроженцев этого знака, ведь они действительно знают, что говорят.